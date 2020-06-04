Индийские военные подтвердили участие в параде Победы в Москве 24 июня

Индийские военные приедут в Москву, чтобы принять участие в параде Победы 24 июня. Об этом рассказал посол России в Индии Николай Кудашев.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, в годовщину первого Парада Победы в 1945 году. Об этом ранее объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как отметил посол России в Индии Николай Кудашев, сейчас прорабатываются практические аспекты участия индийских военнослужащих в торжестве на Красной площади в Москве, пишет РИА Новости.

Российский посол напомнил о вкладе Индии в победу над фашизмом, а также о награждении индийских солдат орденами Красной Звезды в 1944 году за содействие в снабжении советских войск.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что парадные расчеты 19 государств приглашены на торжественные мероприятия в Москве на Красной площади.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Основной закон РФ. Поправки к Конституции предполагают запрет действий, направленных на изменение границы РФ, а также закрепление мер по международному поддержанию мира.