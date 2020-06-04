Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

 Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ
Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

 WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"

WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

 Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ
Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

 WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"

WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
10:28   4 Июня 2020
Армия

Индийские военные подтвердили участие в параде Победы в Москве 24 июня

Индийские военные подтвердили участие в параде Победы в Москве 24 июня

Индийские военные приедут в Москву, чтобы принять участие в параде Победы 24 июня. Об этом рассказал посол России в Индии Николай Кудашев.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, в годовщину первого Парада Победы в 1945 году. Об этом ранее объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Как отметил посол России в Индии Николай Кудашев, сейчас прорабатываются практические аспекты участия индийских военнослужащих в торжестве на Красной площади в Москве, пишет РИА Новости

Российский посол напомнил о вкладе Индии в победу над фашизмом, а также о награждении индийских солдат орденами Красной Звезды в 1944 году за содействие в снабжении советских войск. 

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что парадные расчеты 19 государств приглашены на торжественные мероприятия в Москве на Красной площади. 

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Основной закон РФ. Поправки к Конституции предполагают запрет действий, направленных на изменение границы РФ, а также закрепление мер по международному поддержанию мира. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#москва #индия #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...