Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Россиян ждут две сокращенных рабочих недели в июне по случаю проведения парада Победы и годовщины Дня России, рассказали в Роструде.

Вскоре граждан ожидают выходные дни с 12 по 14 июня, подтвердили в ведомстве. Также 11 июня рабочий день сокращается на один час. Вдобавок к этому, 24 июня будет нерабочим, однако с охранением заработной платы для сотрудников.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Его утвердил глава государства Владимир Путин и объявил нерабочим днем для россиян.