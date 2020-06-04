Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

 Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ
Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

 WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"

WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

 Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ
Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

 WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"

WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
10:23   4 Июня 2020
Общество

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в июне

Россиян ждут две сокращенных рабочих недели в июне по случаю проведения парада Победы и годовщины Дня России, рассказали в Роструде.

Вскоре граждан ожидают выходные дни с 12 по 14 июня, подтвердили в ведомстве. Также 11 июня рабочий день сокращается на один час. Вдобавок к этому, 24 июня будет нерабочим, однако с охранением заработной платы для сотрудников.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Его утвердил глава государства Владимир Путин и объявил нерабочим днем для россиян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#роструд #парад победы #день россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...