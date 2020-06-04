Польше посоветовали не обслуживать интересы США, мешая строительству «СП-2»

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11:13   4 Июня 2020
Весь мир

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Польша не сможет помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», а если антимонопольный регулятор UOKiK перейдет от угроз к делу, то Россия отстоит свою позицию в международном суде. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Пока штраф - это только угроза. Если он будет выставлен, то он будет оспорен в судебном порядке вплоть до международных инстанций за пределами Польши. <…> С польской стороны это политически мотивированное дело с целью создать проблемы коммерческому проекту, а не забота о развитии конкуренции», — отметил Гривач.

По его словам, компания «Газпром» уже предоставила всю информацию по проекту, которая соответствовала законным требованиям UOKiK. Польша не имеет возможности помешать завершению строительства газопровода, даже если в конечном итоге выставит штраф.

«Польша должна прекратить отстаивать интересы США на европейском рынке газа и вернуться к конструктивному взаимодействию с Россией», — заключил замдиректора ФНЭБ.

«Политика Сегодня» уже писала о том, что Польша пытается надавить на Россию, чтобы задержать строительство газопровода «Северный поток — 2». Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что выпадами в адрес Москвы польское руководство пытается оправдать экономически бессмысленные проекты, требуя на них финансирование у Евросоюза.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в рамках расследования по газопроводу «Северный поток — 2». В ведомстве сообщили, что компания «Газпром» не предоставляет информацию. UOKiK пригрозил российской газовой компании штрафом в 50 миллионов евро.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #польша #штраф #газ #строительство #северный поток - 2

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