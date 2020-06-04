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9:54   4 Июня 2020
Политика

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Крупенников об освобождении россиян из "Митиги": нужно пробовать все методы

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров встретился с представителями так называемого Правительства национального согласия Ливии. В ходе встречи обсуждалось освобождение российских ученых, удерживаемых в тюрьме "Митига".

Лавров в ходе встречи с заместителем главы Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом и главой "МИД" ПНС Мухаммедом Сиялой отметил, что российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в тюрьме в Триполи незаконно, что является основным препятствием для нормализации взаимодействия между сторонами. Как отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей депутат и заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Владимир Крупенников, Россия должна занять жесткую позицию в вопросе возвращения российских ученых-социологов на родину. 

Депутат поприветствовал участие Министерства иностранных дел Российской Федерации в вопросе возвращения российских граждан и выразил надежду, что это принесет результат. 

"Видимо, России нужно жестче с ними действовать, потому что наших ребят надо возвращать. Если они не понимают нормального дипломатического языка, то, наверное, надо принимать методы, которые обычно применяют США, когда стоит вопрос о безопасности их граждан", - отметил Крупенников. 

Депутат подчеркнул, что жесткая позиция России должна ускорить возвращение Максима Шугалея и Самера Суэйфана на родину. 

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #Шугалей

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