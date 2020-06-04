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 Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе
10:46   4 Июня 2020
Весь мир

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

В Европе нарастает тенденция к росту протестной активности и следующей точкой, после выступлений во Франции, Нидерландах и Британии, может стать Италия, которая вынуждена первой принимать у себя мигрантов, а также сильно пострадала от коронавируса.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, говоря о массовых акциях протеста, прокатившихся по Британии, Франции и Нидерландам на фоне продолжающихся десятый день беспорядков из-за полицейского насилия в США.

«Полицейское насилие в странах Европы обычно проявляется только во время настоящих беспорядков, когда протестующие начинают поджигать машины и грабить магазины, — рассказал политолог. — Это не чисто американская проблема, такое периодически случается и в Европе с 1968 года. Недавние протесты «желтых жилетов» во Франции тому пример».

При этом он напомнил, что на Украине в свое время протесты на киевском майдане тоже переросли в вооруженный конфликт после того, как митингующие стали нападать на правоохранителей. Не исключено, что подобное произойдет в Европе или США.

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

«Нужно понимать, что происходящее также подстегивается СМИ. Трансляции протестов и публикации кадров жестких действий полиции провоцируют еще большее желание присоединиться к беспорядкам. Потому в США полицейские не придумали ничего лучше, чем применить силу к журналистам», — добавил Рар.

Причиной же протестов в Штатах и некоторых американских городах, по словам эксперта. стала не только гибель афроамериканца, но и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса – людей пугают резке изменения в их жизни. Именно поэтому беспорядки приобретают такой размах.

«Думаю, после выступлений в Британии, Нидерландах и Франции следующей точкой, где могут вспыхнуть протесты, окажется Италия, — допустил Рар. — Эта страна больше остальных пострадала из-за кризиса, и она в числе первых принимает мигрантов на своей территории».

Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

При этом он обратил внимание, что в Германии правительство старается снизить напряженность, предпринимая беспрецедентные меры по поддержке населения. Однако в Берлине все же прошло несколько акций против якобы имевшего место во время карантина ущемления прав граждан.

«Тенденция к росту протестной активности все равно нарастает. Думаю, в этом плане в Европе все только начинается», — заключил немецкий политолог.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #европа #эпидемия #кризис #весь мир #беспорядки #рар #протесты #права человека #коронавирус

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