Немецкий политолог предсказал крупные беспорядки в Европе

В Европе нарастает тенденция к росту протестной активности и следующей точкой, после выступлений во Франции, Нидерландах и Британии, может стать Италия, которая вынуждена первой принимать у себя мигрантов, а также сильно пострадала от коронавируса.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, говоря о массовых акциях протеста, прокатившихся по Британии, Франции и Нидерландам на фоне продолжающихся десятый день беспорядков из-за полицейского насилия в США.

«Полицейское насилие в странах Европы обычно проявляется только во время настоящих беспорядков, когда протестующие начинают поджигать машины и грабить магазины, — рассказал политолог. — Это не чисто американская проблема, такое периодически случается и в Европе с 1968 года. Недавние протесты «желтых жилетов» во Франции тому пример».

При этом он напомнил, что на Украине в свое время протесты на киевском майдане тоже переросли в вооруженный конфликт после того, как митингующие стали нападать на правоохранителей. Не исключено, что подобное произойдет в Европе или США.

«Нужно понимать, что происходящее также подстегивается СМИ. Трансляции протестов и публикации кадров жестких действий полиции провоцируют еще большее желание присоединиться к беспорядкам. Потому в США полицейские не придумали ничего лучше, чем применить силу к журналистам», — добавил Рар.

Причиной же протестов в Штатах и некоторых американских городах, по словам эксперта. стала не только гибель афроамериканца, но и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса – людей пугают резке изменения в их жизни. Именно поэтому беспорядки приобретают такой размах.

«Думаю, после выступлений в Британии, Нидерландах и Франции следующей точкой, где могут вспыхнуть протесты, окажется Италия, — допустил Рар. — Эта страна больше остальных пострадала из-за кризиса, и она в числе первых принимает мигрантов на своей территории».

При этом он обратил внимание, что в Германии правительство старается снизить напряженность, предпринимая беспрецедентные меры по поддержке населения. Однако в Берлине все же прошло несколько акций против якобы имевшего место во время карантина ущемления прав граждан.