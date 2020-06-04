WP: США стали "изгоем" из-за полицейских, вдохновленных "президентом-расистом"

Соединенные Штаты, оказывающие помощь другим странам, страдающим от различных бедствий, теперь сами вынуждены получать иностранную помощь из-за эпидемии COVID-19, пишет журналист The Washington Post Макс Бут.

Автор материала уверен, что США на сегодняшний день оказались "ниже дна" после ответных мер главы страны Дональда Трампа на демонстрации.

Бут указал на неспособность Трампа противостоять последствиям эпидемии коронавируса в стране, которая убила в США больше людей, чем в любом другом государстве. По его мнению, это в полной мере демонстрирует всю некомпетентность американского правительства. Журналист отметил, что серьезный удар по престижу Вашингтона нанесла гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который стал жертвой превышения полномочий правоохранителей.

В заключение Бут добавил, что США стали международным изгоем из-за того, что правоохранители США, вдохновленные "президентом-расистом", плохо обращаются с цветным населением.

Телеканал "Царьград" сообщал, что после вскрытия тела Джорджа Флойда медики обнаружили у него коронавирусную инфекцию.