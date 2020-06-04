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9:24   4 Июня 2020
Политика

Польское СМИ дало оценку беспорядкам в США, которые "убивают имидж" страны

Польское СМИ дало оценку беспорядкам в США, которые "убивают имидж" страны

Беспорядки в США "убивают имидж" страны на глазах, пишет крупнейшее польское СМИ Rzeczpospolita.

Как указывают авторы материала, США оказались не такими уж сильными, как пытались казаться всегда. Жители Америки не чувствуют себя в безопасности, аналогичные чувства испытывают представители власти США, говорится в статье. Авторы пишут, что в скором времени существующее социальное неравенство, негласно действующее в Соединенных Штатах, усугубится еще сильнее, передает РИА Новости.

Волна протестов и беспорядков прокатилась после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, к которому при задержании применили силу, из-за чего он скончался в больнице. Одного из правоохранителей обвинили в убийстве, еще троих уволили со службы.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #польша #беспорядки

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