Собянин считает актуальным формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ актуально провести в электронном формате в Москве. С этим мнением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичам уже привычно участвовать в электронных формах голосования, подчеркнул глава города. Свою актуальность этот метод сбора голосов приобрел из-за эпидемиологической ситуации.

С 25 июня по 1 июля в стране состоится голосование по поправкам к Конституции РФ. УКаз об этом подписан главой страны Владимиром Путиным. В список изменений войдут предложение о гособеспечении доступности медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, а также гарантированная адресная соцподдержка.

Вместе с поправками к Конституции продвигается и ряд различных мер, направленных на улучшение благосостояния граждан страны. Среди них значатся доступная медицинская помощь, социальная поддержка и многое другое.