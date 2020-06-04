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9:22   4 Июня 2020
Экономика

Спрогнозированы сроки восстановления цен на нефть

Спрогнозированы сроки восстановления цен на нефть

Возвращение нефтяных котировок к показателям докризисного уровня возможно к концу 2020 года на фоне роста активности мировой экономики, передает мнение экспертов агентство РБК.

Цены на топливо начинают расти на торгах на мировых биржах. Стоимость нефти марки Brent 3 июня поднялась до 40 долларов, что позволяет делать оптимистичные прогнозы о дальнейшем подорожании природного ресурса. Цены сырья к концу текущего года могут достигнуть 45 долларов за баррель.

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Пандемия коронавируса и вызванное ей падение спроса на топливо усугубили ситуацию на рынке черного золота. Новые договоренности по сокращению объемов добываемого сырья, а также снятие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом должны стабилизировать стоимость природного ресурса.

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Автор: Илья Романович
#нефть #прогнозы

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