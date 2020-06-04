Собянин назвал возможные сроки сохранения масочного режима в Москве

Режим обязательного ношения масок в Москве может сохраняться до середины осени, заявил мэр города Сергей Собянин.

Масочный режим, возможно, будет действовать для жителей столицы до тех пор, пока не появится эффективная вакцина от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация может начаться в октябре этого года, объяснил Собянин в интервью корреспонденту ТАСС. Он также выразил мнение, что москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни примерно через год.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении даты голосования по поправкам к Конституции РФ. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди ключевых изменений отмечают обязательную индексацию пенсий, гарантированную адресную социальную поддержку, государственное обеспечение качественного медицинского обслуживания и многое другое.