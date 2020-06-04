Добровольцы МО РФ прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

Первые военные, участвующие в испытаниях вакцины от коронавируса, прошли тщательное медицинское обследование. Оно проводилось в стенах медицинского учреждения Министерства обороны РФ.

Медицинское обследование позволит сформировать окончательный список участников испытаний, он будет объявлен уже 4 июня. После объявления результатов добровольцев поместят на двухнедельную изоляцию, чтобы подготовиться к вакцинации. Также всех военных и медиков проверили на наличие коронавируса. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

Испытания будут проводиться в изолированном медицинском корпусе, расположенном на территории медучреждения Минобороны России. Там уже были проведены все необходимые мероприятия по дезинфекции. Добровольцы были доставлены в учреждение на специально выделенном транспорте, передает RT.