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8:36   4 Июня 2020
Политика

Гордон заявил о владении "профессиональными приемами" гипноза

Гордон заявил о владении "профессиональными приемами" гипноза

"Профессиональными приемами" владеет украинский журналист Дмитрий Гордон. Он рассказал, что "гипнотизирует" людей во время интервью. Об этом Гордон сообщил в эфире телевизионного канала "Украина 24".

"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", – заявил журналист.

Многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским не прошла просто так, уверен украинский журналист. Во время общения со специалистом Гордон перенял многие "навыки психологического влияния" и использует их в своей профессии.

"Я вам скажу больше – мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать", – добавил Дмитрий Гордон.

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Автор: Ирина Большунова
#интервью #гордон #гипноз

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