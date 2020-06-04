Гордон заявил о владении "профессиональными приемами" гипноза

"Профессиональными приемами" владеет украинский журналист Дмитрий Гордон. Он рассказал, что "гипнотизирует" людей во время интервью. Об этом Гордон сообщил в эфире телевизионного канала "Украина 24".

"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", – заявил журналист.

Многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским не прошла просто так, уверен украинский журналист. Во время общения со специалистом Гордон перенял многие "навыки психологического влияния" и использует их в своей профессии.