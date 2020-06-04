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7:47   4 Июня 2020
Политика

Лавров поставил ультиматум для сотрудничества с ПНС Ливии

Лавров поставил ультиматум для сотрудничества с ПНС Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с членами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поднял вопрос освобождения россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Журналист ФАН Аббас Джума считает, что Москва поставила Триполи жесткий ультиматум.

Освобождение россиян, которые с мая прошлого года остаются в тюрьме в Триполи, является условием для возможности двустороннего взаимодействия. Россия показала, что какие-либо сближения с ПНС Ливии невозможны, пока Шугалей и Суэйфан не будут освобождены.

Джума отмечает, что это стало ответом Москвы на шантаж со стороны главы Высшего госсовета Ливии Халеда аль-Мишри, который в мае прошлого года связался с Фондом защиты национальных ценностей и начал требовать от России лояльности к ПНС в обмен на освобождение социологов ФЗНЦ Шугалея и Суэйфана. Журналист подчеркивает, что это было больше похоже на требования террористов, а Россия, как любое нормальное государство, не будет торговаться с боевиками.

Триполи пытается держать связи со всеми сторонами, способными повлиять на развитие ситуации в Ливии, подытожил специальный корреспондент ФАН. То, что члены ПНС Ливии посетили Москву, свидетельствует о наличии потребности в содействии России. Однако нельзя не отметить и усиление влияния Анкары, которое происходит параллельно с укреплением военного присутствия Турции на территории североафриканской страны. Джума констатировал, что все это осложняет и без того непростую обстановку в Ливии.

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Автор: Ирина Большунова
#мид #лавров #ливия #пнс #Шугалей

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