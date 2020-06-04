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7:36   4 Июня 2020
Общество

Врач Трифонова сообщила, что вторая волна коронавируса будет зависеть от погоды летом

Врач Трифонова сообщила, что вторая волна коронавируса будет зависеть от погоды летом

Сроки наступления второй волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от того, какая погода установится летом. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето – холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", – рассказала РИА Новости Екатерина Трифонова.

Врач отметила, что интенсивность второй волны COVID-19 будет меньше, потому что определенная часть граждан России уже поборола коронавирус. Достоверные и подробные данные о коронавирусной инфекции представлены на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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