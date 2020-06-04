Врач Трифонова сообщила, что вторая волна коронавируса будет зависеть от погоды летом

Сроки наступления второй волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от того, какая погода установится летом. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето – холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", – рассказала РИА Новости Екатерина Трифонова.

Врач отметила, что интенсивность второй волны COVID-19 будет меньше, потому что определенная часть граждан России уже поборола коронавирус. Достоверные и подробные данные о коронавирусной инфекции представлены на официальном портале стопкоронавирус.рф.