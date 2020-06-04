Глава офиса Зеленского заявил, что Украина может без проблем войти в состав ЕС

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев "хоть завтра" может стать полноправным участником Европейского союза. По его мнению, никаких временных границ для вступления в объединение не существует.

Андрей Ермак сделал такое заявление в интервью германской медиагруппе Funke, передает ТАСС. В Конституции Украины зимой прошлого года закрепили закон, поддерживающий курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО. В преамбуле утверждена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости евроатлантического курса Украины".