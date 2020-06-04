Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

 Кадыров назвал провокацией вбросы о "чипизации" граждан Чечни

Кадыров назвал провокацией вбросы о "чипизации" граждан Чечни
Глава офиса Зеленского заявил, что Украина может без проблем войти в состав ЕС

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина может без проблем войти в состав ЕС

 Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма

Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

 Кадыров назвал провокацией вбросы о "чипизации" граждан Чечни

Кадыров назвал провокацией вбросы о "чипизации" граждан Чечни
Глава офиса Зеленского заявил, что Украина может без проблем войти в состав ЕС

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина может без проблем войти в состав ЕС

 Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма

Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
6:17   4 Июня 2020
Общество

Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточил обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену по делу об убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Также обвинение в соучастии предъявили еще троим стражам порядка, сообщает Asociated Press.

Ранее Чавена обвиняли только в непреднамеренном убийстве третьей степени. Теперь же генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение на убийство второй степени "без умысла при совершении тяжкого преступления", передает РИА Новости. Однако при этом обвинение в убийстве третьей степени также остается в силе. Экс-полицескому грозит лишение свободы до 40 лет.

Троим коллегам Чавена, которые присутствовали при задержании, были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве. Ужесточение обвинения является "еще одним важным шагом к правосудию". Об этом написала в Twitter cенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

25 мая в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд при задержании полицейскими. Видео, распространенные в интернете, на котором сотрудник полиции давит коленом на шею Флойду, возмутило многих жителей США. Протесты против полицейского произвола и беспорядки охватили 350 городов Соединенных Штатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...