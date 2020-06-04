Прокурор США ужесточил обвинения бывшему полицейскому Чавену по делу об убийстве Флойда

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточил обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену по делу об убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Также обвинение в соучастии предъявили еще троим стражам порядка, сообщает Asociated Press.

Ранее Чавена обвиняли только в непреднамеренном убийстве третьей степени. Теперь же генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинение на убийство второй степени "без умысла при совершении тяжкого преступления", передает РИА Новости. Однако при этом обвинение в убийстве третьей степени также остается в силе. Экс-полицескому грозит лишение свободы до 40 лет.

Троим коллегам Чавена, которые присутствовали при задержании, были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве. Ужесточение обвинения является "еще одним важным шагом к правосудию". Об этом написала в Twitter cенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

25 мая в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд при задержании полицейскими. Видео, распространенные в интернете, на котором сотрудник полиции давит коленом на шею Флойду, возмутило многих жителей США. Протесты против полицейского произвола и беспорядки охватили 350 городов Соединенных Штатов.