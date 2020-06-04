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 Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма

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6:16   4 Июня 2020
Политика

Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма

Трамп заявил о неспособности Байдена решить проблему расизма

Потенциальный соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден за годы своей политической карьеры не сделал ничего для решения проблемы расизма. Об этом американский президент заявил Newsmax TV.

Хозяин Белого дома рассказал, что слышал, как Байден говорил о системном расизме в полиции. Трамп задался вопросом, почему Байден, который занимается политикой уже более 40 лет, за все эти годы ничего не сделал, чтобы решить проблему. Трамп напомнил, что он, в отличие от кандидата в президенты от демократов, пришел в политику только три с половиной года назад, передает РИА Новости.

Байден в период с 1973-го по 2009 год являлся членом Сената США, в котором представлял штат Делавэр. В период президентства Барака Обамы вплоть до 2017 года Байден занимал пост вице-президента США.

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Автор: Василий Пименов
#байден #трамп #расизм

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