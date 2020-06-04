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5:17   4 Июня 2020
Технологии

Лукашевич сообщил об использовании Маском российских деталей в корабле Crew Dragon

Лукашевич сообщил об использовании Маском российских деталей в корабле Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX могла использовать в своем космическом корабле Crew Dragon российские детали. Такое заявление сделал эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

Удачную автоматическую стыковку Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) удалось осуществить благодаря адаптеру IDA, уверен эксперт. Конструкция детали была разработана на головном предприятии Роскосмоса. Корабль Crew Dragon состыковался с МКС 31 мая впервые за девять лет, передает РИА Новости.

Недавно немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что Илон Маск перенял у России и другую идею. Он использовал концепцию раздельной доставки людей и грузов к МКС.

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Автор: Юлия Яковлева
#spacex #илон маск #crew dragon

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