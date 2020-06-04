Кадыров назвал провокацией вбросы о "чипизации" граждан Чечни

Информационные вбросы о "чипизации" чеченских жителей и установлении в республике вышек 5G не являются достоверными и направлены на создание провокационной ситуации, заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Паника среди местного населения была спровоцирована новостью о нахождении в стране специализированного оборудования по строительству вышек 5G. Сообщение об этом также сопровождалось аудиозаписью, на которой женщина обвиняет технологии в ее недомогании, передает Федеральное агентство новостей.

"Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать... Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал", — уточнил Кадыров во время трансляции в Instagram.

Глава Чечни отметил, что в случае перехода республики на использование более передовых технологий, значительно улучшиться качество и скорость Интернета. Тогда как из-за распространенных слухов об излучении были повреждены действующие вышки, вследствие чего возникли проблемы со связью.