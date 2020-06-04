Премьер Канады Трюдо "завис" после вопроса о беспорядках в США

Вопрос о беспорядках в США поставил в тупик канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Он смог ответить на него только после длительного молчания, которое продолжалось на протяжении 21 секунды.

Журналист поинтересовался у Трюдо, как он относится к методам президента США Дональда Трампа в вопросе борьбы с беспорядками. После долгой паузы премьер Канады ответил, что вся страна с ужасом наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах.

Затем у Трюдо спросили, что он думает о том, как Трамп разогнал участников мирной акции у Белого дома, чтобы попасть в церковь рядом со зданием администрации США. Канадский премьер заявил, что сейчас все люди должны сплотиться и действовать сообща.

"Настало время прислушаться, узнать, какие несправедливости продолжаются, несмотря на достигнутый за многие годы прогресс", — отметил Джастин Трюдо.

Почти неделю назад США охватила волна протестов из-за убийства темнокожего американца сотрудником полиции в Миннеаполисе. Страж порядка в ходе задержания задушил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.