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3:38   4 Июня 2020
Политика

Премьер Канады Трюдо "завис" после вопроса о беспорядках в США

Премьер Канады Трюдо "завис" после вопроса о беспорядках в США

Вопрос о беспорядках в США поставил в тупик канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Он смог ответить на него только после длительного молчания, которое продолжалось на протяжении 21 секунды.

Журналист поинтересовался у Трюдо, как он относится к методам президента США Дональда Трампа в вопросе борьбы с беспорядками. После долгой паузы премьер Канады ответил, что вся страна с ужасом наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах.

Затем у Трюдо спросили, что он думает о том, как Трамп разогнал участников мирной акции у Белого дома, чтобы попасть в церковь рядом со зданием администрации США. Канадский премьер заявил, что сейчас все люди должны сплотиться и действовать сообща.

"Настало время прислушаться, узнать, какие несправедливости продолжаются, несмотря на достигнутый за многие годы прогресс", — отметил Джастин Трюдо.

Почти неделю назад США охватила волна протестов из-за убийства темнокожего американца сотрудником полиции в Миннеаполисе. Страж порядка в ходе задержания задушил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

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Автор: Яна Либерман
#сша #беспорядки #трюдо #Миннеаполис

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