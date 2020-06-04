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2:54   4 Июня 2020
Политика

Bloomberg передал информацию о расширении санкций США в отношении "Северного потока — 2"

Bloomberg передал информацию о расширении санкций США в отношении "Северного потока — 2"

Власти Соединенных Штатов обсуждают расширение санкций в отношении российского трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сенатор Тед Круз и его коллеги стали инициаторами ужесточения ограничительных мер. По предположениям, под санкции могут попасть страховые компании, которые когда-либо были связаны с российским "Северным потоком — 2". Круз объяснил свои намерения тем, что газопровод является "угрозой" для национальной безопасности США, передает РИА Новости.

"Северный поток — 2" подразумевает строительство двух нитей газопровода, проходящих через Балтийское море в акватории нескольких государств, включая Российскую Федерацию, Швецию, Германию, Финляндию и Данию. Против реализации этого проекта выступают США и Украина.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #трубопровод

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