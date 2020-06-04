AP: сотрудники Facebook уволились из-за разногласий по записям Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг отказался принимать какие-либо меры в отношении постов американского президента Дональда Трампа. Ряд сотрудников не согласился с позицией начальства, что привело к увольнениям из компании.

Цукерберг не стал принимать меры в отношении записей Трампа, объяснив это тем, что частные компании не должны брать на себя функции регулятора. Он отметил, что Facebook не будет проверять посты политиков на предмет несоответствий, передает Associated Press.

Несколько сотрудников не согласились с позицией Цукерберга, в связи с чем решили уйти из компании. Среди покинувших компанию сотрудников также есть двое разработчиков программного обеспечения. О своем решении уволиться сами сотрудники написали на своих страницах в социальных сетях, передает ТАСС.

Facebook неоднократно удалял аккаунты российских СМИ, среди которых страницы Федерального агентства новостей. Блокировка происходила без объяснения причин. Также американская социальная сеть несколько раз допускала утечку персональных данных пользователей.