Переписка сирийского наемника доказала причастность члена "МВД" ПНС к найму бойцов

Опубликованная в Сети переписка арестованного наемника так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с лидером вооруженного формирования RADA Абдеом аль-Рауфом Каррой доказывает причастность ПНС к вербовке боевиков в Сирии.

Свидетельствует об этом публикация издания Akhbarlibya24, передает Федеральное агентство новостей. По данным СМИ, накануне в Сети была обнародована видеозапись, на которой задержанный наемник угрожает командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и египетскому президенту Абделю Фаттахи ас-Сиси.

После ареста у боевика был изъят мобильный телефон. Обнаруженная на устройстве переписка с другим наемником стала очередным подтверждением факта вербовки силами ПНС Ливии сирийских наемников. Изучив улику становится понятно, что в диалоге между радикалами речь идет о вознаграждении со стороны главаря бандформирования RADA Абд аль-Рауфе Карра. В переписке радикалы называют его "хаджи Карра".