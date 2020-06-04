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1:43   4 Июня 2020
Политика

Переписка сирийского наемника доказала причастность члена "МВД" ПНС к найму бойцов

Переписка сирийского наемника доказала причастность члена "МВД" ПНС к найму бойцов

Опубликованная в Сети переписка арестованного наемника так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с лидером вооруженного формирования RADA Абдеом аль-Рауфом Каррой доказывает причастность ПНС к вербовке боевиков в Сирии.

Свидетельствует об этом публикация издания Akhbarlibya24, передает Федеральное агентство новостей. По данным СМИ, накануне в Сети была обнародована видеозапись, на которой задержанный наемник угрожает командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и египетскому президенту Абделю Фаттахи ас-Сиси. 

После ареста у боевика был изъят мобильный телефон. Обнаруженная на устройстве переписка с другим наемником стала очередным подтверждением факта вербовки силами ПНС Ливии сирийских наемников. Изучив улику становится понятно, что в диалоге между радикалами речь идет о вознаграждении со стороны главаря бандформирования RADA Абд аль-Рауфе Карра. В переписке радикалы называют его "хаджи Карра". 

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Автор: Юлия Яковлева
#халифа хафтар #rada

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