ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

Дистанционное электронное голосование о внесении поправок к Конституции смогут провести пять регионов России, но детали еще будут обсуждаться с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), сообщают СМИ.

Собеседник РБК в аппарате Центризбиркома подтвердил, что кроме Москвы, еще четыре региона смогут провести дистанционное электронное голосование. К ним относятся Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Он уточнил, что детали еще будут "обкатываться" и обсуждаться с Центральной избирательной комиссией и этими регионами.

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Среди изменений в главный закон государства, в частности, значатся: обязательная ежегодная индексация пенсий, предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, а также гарантированная адресная социальная поддержка.