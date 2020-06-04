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ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

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ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

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1:05   4 Июня 2020
Общество

ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

ЦИК обсудит с пятью регионами РФ детали проведения электронного голосования по Конституции

Дистанционное электронное голосование о внесении поправок к Конституции смогут провести пять регионов России, но детали еще будут обсуждаться с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), сообщают СМИ.

Собеседник РБК в аппарате Центризбиркома подтвердил, что кроме Москвы, еще четыре региона смогут провести дистанционное электронное голосование. К ним относятся Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Он уточнил, что детали еще будут "обкатываться" и обсуждаться с Центральной избирательной комиссией и этими регионами. 

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Среди изменений в главный закон государства, в частности, значатся: обязательная ежегодная индексация пенсий, предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, а также гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #поправки #цик #конституция

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