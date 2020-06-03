Московский оперштаб сообщил о 64 жертвах с коронавирусом

Общее количество смертей с COVID-19 в Москве достигло 2749 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пациенты имели положительный тест на коронавирус и диагностированную пневмонию. Москва все еще остается самым неблагоприятным районом в стране по количеству случаев инфицирования. Однако их рост постепенно сокращается, ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется. Число выздоравливающих превышает число новых поступлений в больницы с положительным тестом на коронавирус. За последние сутки из госпиталей выписали 3 385 москвичей, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Всем жителям столицы вне зависимости от возраста необходимо соблюдать предписанные меры безопасности.