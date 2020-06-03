Жители Афин устроили акцию протеста у посольства США

Столкновение полиции и демонстрантов произошло в столице Греции. Протестующие закидали камнями и "коктейлями Молотова" здание посольства США.

Греки поддержали протестующих против расизма американцев. Они также продемонстрировали свое возмущение инцидентом с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. Беспорядки в США разгорелись на волне возмущения работой правоохранительных органов. Начиная с Миннесоты, массовые протестные акции охватили ряд штатов. Американцы выходят на улицы, жгут автомобили и громят чужое имущество.