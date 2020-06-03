Джума: МИД РФ выдвинул представителям ПНС Ливии бескомпромиссное условие

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россияне уже около года незаконно удерживаются в частной ливийской тюрьме.

Лавров в ходе встречи жестко обозначил позицию России в отношении этого вопроса. Он заявил, что возвращение россиян на родину является ключевым условием для развития отношений между сторонами. Таким образом, Москва озвучила свое бескомпромиссное условие и четко дала понять, что вопрос освобождения россиян из ливийской "Митиги" не будет закрыт до тех пор, пока Шугалей и Суэйфан не прибудут домой. Об этом заявил международный журналист Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума.

Джума отметил, что Россия открыта для диалога с политиками, но не с террористами, какими себя показывают ПНС Ливии.

"Мы должны понимать, что разговариваем с политиками, разговариваем с людьми, представляющими интересы ливийского народа, с людьми, которые контролируют ситуацию внутри страны", — заявил журналист.

МИД РФ начал работать над возвращением российских социологов домой. И сейчас, уверен Джума, в деле незаконно удерживаемых россиян появилась надежда.