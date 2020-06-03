Эрдоган использует ИГИЛ в качестве предлога для военного вмешательства в Ливию

Анкара пытается оправдать интервенцию в Северную Африку, используя предлоги о террористической угрозе, на деле содействуя укреплению позиций радикалов, заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ была создана при непосредственном участии США, которым радикалы были нужны в качестве предлога для вторжения на территории Ближнего Востока, где американцев интересовали богатые залежи нефти и прочих природных ресурсов, передает ФАН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, именуемый своими единомышленниками халифом за стремления к неоосманским идеям, также решил использовать ИГИЛ в своих собственных целях. При поддержке Анкары террористы усилили свои позиции, а после того, как были разбиты сирийскими правительственными войсками и ВКС РФ, остатки исламистов перебежали в протурецкие бандформирования, называемые "умеренной оппозицией" и созданные также США.

Еще одна запрещенная в РФ террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", возглавляющая нынче альянс боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", пользуется поддержкой Турции, контролируя территории сирийского Идлиба.

Ливия стала местом совпадения интересов США и Турции, поэтому Анкара вместе с вооружением начали поставлять в помощь нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии террористов из ИГИЛ в рядах протурецких группировок. В общей сложности Эрдоган перебросил в североафриканскую страну до 17 тысяч наемников из САР. При помощи этого Турция тренируется в создании террористических государств по примеру Вашингтона.