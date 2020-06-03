Конспиролог Дегтерев узнал трех членов группы Дятлова в советской хронике

Трое участников группы Дятлова появились в советской кинохронике, считает виртуальный археолог и конспиролог Валентин Дегтерев. Он проанализировал материалы из архива исторических фильмов.

Первая лента, на которую обратил внимание Дегтерев, снята в 1955 году. Тогда в Свердловск, сейчас Екатеринбург, прибыли премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Десятки операторов снимали событие. На одной из работ конспиролог увидел Людмилу Дубинину и Зинаиду Колмогорову, которые погибли на перевале Дятлова.

Вторая лента изображает Берлин 1945 года, когда по его улицам маршрут советские солдаты. Одним из красноармейцев был Семен Золотарев, считает виртуальный археолог. На кадрах он с менее пышными усами и с медалью, которая могла быть получена за храбрость или оборону Сталинграда, считает виртуальный археолог.

НЛО было замечено у перевала Дятлова, заявила путешественница из Липецка. Девушка решила пойти в поход к горе Холатчахль. При этом ни она, ни организаторы поездки точных доказательств произошедшего не предоставили, сообщает телеканал "360".