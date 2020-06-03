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21:03   3 Июня 2020
Армия

Военнослужащие США спровоцировали очередной конфликт с ВС РФ в Сирии

Военнослужащие США спровоцировали очередной конфликт с ВС РФ в Сирии

Некорректное поведение военнослужащих США привело к очередному конфликту с ВС России в Сирии, пишут СМИ.

Инцидент произошел в северо-восточной части САР во время движения российской военной колонны в населенный пункт Каср эд-Диб, передает специальный корреспондент ФАН. Во время передвижения сзади военнослужащих России пристроились американские бронемашины, которые начали преследовать российских военных.  

Военнослужащие ВС РФ решили остановить американцев, чтобы узнать цель их действий, однако никаких вразумительных ответов солдаты США дать не смогли. Россияне объяснили американским коллегам некорректность их поведения и попросили прекратить преследование. Военные Соединенных Штатов подчинились требованиям ВС РФ и остались на месте остановки, а российские солдаты продолжили следовать к обозначенному населенному пункту. В настоящий момент военнослужащие России находятся в Каср эд-Дибе.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #сирия #конфликт

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