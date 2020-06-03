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20:55   3 Июня 2020
Политика

Соловьев назвал "повышением" увольнение телеведущей Шафран

Соловьев назвал "повышением" увольнение телеведущей Шафран

Увольнение ведущей Анны Шафран — это "повышение", заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Недавно в соцсетях появилась информация об увольнении Шафран из популярного ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM". Для многих такая ситуация стала неожиданной. Сама ведущая рассказала, что ее уволили на фоне позиции по цифровизации, не совпадавшей с мнением Соловьева.

Соловьев же отметил, что у него не было конфликтных ситуаций с телеведущей, а увольнение Шафран он назвал "повышением", сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Соловьев призвал Роскосмос не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.

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Автор: Ирина Большунова
#соловьев

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