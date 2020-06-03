"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

Пикеты, вызванные смертью екатеринбуржца в результате попытки задержания, стали причиной нового конфликта среди "оппозиционеров". Либеральное издание и либертарианец Михаил Светов разошлись в переводе слова russian.

Начало конфликту положила трагедия в Екатеринбурге. Сотрудники одного из магазинов заявили, что некий молодой человек похитил несколько рулонов обоев, угрожая при этом ножом. Отряд СОБРа выехал по адресу подозреваемого. Мужчина отказался открывать дверь, а при штурме квартиры силовиками начал оказывать сопротивление. Сотрудники СОБРа посчитали ситуацию опасной, в результате чего открыли огонь из оружия. Подозреваемый погиб. Следственный комитет начал проверку инцидента, сотрудников правоохранительных органов сейчас допрашивают.

Случай вызвал бурную реакцию, особенно на фоне событий в США. В крупных городах активисты вышли на одиночные пикеты с плакатами. Серию акций объединил хештег #RussianLivesMatter — "жизни русских имеют значение". Это аналогия с #BlackLivesMatter — девизом американских протестов, начавшихся после убийства чернокожего Джорджа Флойда при задержании белым полицейским.

Опубликовав материал, посвященный российским акциям, "Новая газета" поспешила выпустить в "Твиттере" пояснение, согласно которому russian следует переводить как "россияне", а не как "русские". Либеральное издание заявило, что не поддерживает "националистическую риторику Михаила Светова". Либертарианец поспешил вступить в дискуссию, подчеркнув, что многие известные исторические личности называли себя русскими, а "Новая", по-видимому, не хочет стоять с этими людьми в одном ряду.

В колонках издания неоднократно публиковались различные деятели, чьи нелюбовь к России была яркой и очевидной. Поэт Дмитрий Быков в своих стихах утверждал, что если русофил, то обязательно сторонник насилия. А помилованный террорист Олег Сенцов на страницах "Новой" заявлял, что на его малой родине, в Симферополе, "враги сожгли родную хату".

При этом слову "русский" значение "гражданин России" в статьях либерального издание место нашлось, но только в статьях о преступлениях, в которых подозреваются жители РФ. В английском языке нет специального термина для слова "россиянин", но "Новая" не может не дать понять, что негативно относится к людям, угрожающим безопасности США.

Главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил ранее, что его СМИ не будет устраивать никаких публичных мероприятий из-за ареста сотрудника Ильи Азара. По словам главреда, работники издания выполняют требования властей в части соблюдения режима самоизоляции.