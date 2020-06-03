Россию до сих пор считают главной угрозой безопасности Прибалтики — доцент МГИМО

Россию продолжают считают ключевой угрозой для безопасности стран Прибалтики, рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, доцент МГИМО Владислав Воротников в онлайн эфире Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в период пандемии выходят различные доклады о судьбе Прибалтики и влиянии России в военно-политических процессах. Но связывать обвинения в адрес России с американским давлением эксперт не спешит.

«Для США балтийский регион — третьестепенное пространство, и я бы не списывал все на стратегию США. Есть и у Балтии своя мотивация», — сказал Воротников.

Ответственные люди давно по уже по-другому смотрят на доктрины и целеполагания, отметил эксперт. Становится ясно, что лучше иметь хорошие отношения, чем вновь ввязываться в военно-политический диалог.

«Работает классическая доктрина "удушить в объятиях" — поддерживать приемлемый уровень контактов. Эта стратегия старая, лежала еще в основе восточного партнерства. Сначала демократизировать пограничное, а потом посмотреть на Россию.

Однако некоторые продолжают придерживается старых штампов. В Латвии работает центр коммуникаций НАТО, который занимается пропагандой и контрпропагандой, рассказал Воротников. Его задача — противодействовать российской внешнеполитической повестке.

На вопросы, ли России смысл завоевывать Прибалтику, эксперт ответил «нет».