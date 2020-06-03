Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обменялись мнениями по перспективам развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Телефонная беседа между главами внешнеполитических ведомств состоялась в среду.

По информации МИД РФ, разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Во время беседы министры сошлись во мнении, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить боевые действия и возобновить содержательные переговоры, сказано на сайте российского ведомства.

Шукри и Лавров одобрили программу вывода североафриканской страны из кризиса, предложенную Председателем Палаты депутатов Ливии Али Салехом, которая могла бы лечь в основу межливийского диалога в развитие "берлинского процесса".

Кроме этого, стороны обсудили ситуацию в египетско-эфиопских отношениях, связанную со строительством ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил. Глава МИД РФ подчеркнул необходимость скорейшего возобновления консультации между Каиром и Аддис-Абебой для преодоления противоречий.