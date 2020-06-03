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20:20   3 Июня 2020
Политика

Карасев считает, что "наркоманы" ВСУ сдадутся России без единого выстрела

Карасев считает, что "наркоманы" ВСУ сдадутся России без единого выстрела

Армия Украины представляет собой сброд бандитов, мародеров, наркоманов и алкоголиков. Единственное, на что она способна — обстрел мирных городов Луганска и Донецка. Об этом в среду заявил политолог Владимир Карасев.

На сегодняшний день угрозы крупномасштабной войны между Россией и Украиной нет. Но если представить, что такое возможно, Киев предпочтет быстро сдаться, "размазывая сопли по лицу". ВСУ и добровольческие батальоны, принадлежащие украинским олигархам, не выдержат прямого боестолкновения, заявил Карасев.

Эксперт напомнил, что так было в Зеленополье, в Дебальцево, Иловайске и других "котлах". Если Россия действительно атакует Украину, все 350 тысяч "воинов света" сдадутся нашей стране без единого выстрела, цитирует политолога Федеральное агентство новостей

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #всу

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