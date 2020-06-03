Карасев считает, что "наркоманы" ВСУ сдадутся России без единого выстрела

Армия Украины представляет собой сброд бандитов, мародеров, наркоманов и алкоголиков. Единственное, на что она способна — обстрел мирных городов Луганска и Донецка. Об этом в среду заявил политолог Владимир Карасев.

На сегодняшний день угрозы крупномасштабной войны между Россией и Украиной нет. Но если представить, что такое возможно, Киев предпочтет быстро сдаться, "размазывая сопли по лицу". ВСУ и добровольческие батальоны, принадлежащие украинским олигархам, не выдержат прямого боестолкновения, заявил Карасев.

Эксперт напомнил, что так было в Зеленополье, в Дебальцево, Иловайске и других "котлах". Если Россия действительно атакует Украину, все 350 тысяч "воинов света" сдадутся нашей стране без единого выстрела, цитирует политолога Федеральное агентство новостей.