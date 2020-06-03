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"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

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Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
20:16   3 Июня 2020
Политика

Навальный боится спекулировать на теме беспорядков в США

Навальный боится спекулировать на теме беспорядков в США

Блогер Алексей Навальный не торопится делать громкие заявления о беспорядках в США и застреленном преступнике в Екатеринбурге. Сейчас он сосредоточен на пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара.

Для продвижения похожего, как в США, сценария российская оппозиция пытается спекулировать на теме задержания сторонников Ильи Азара, которые устраивают одиночные акции протеста. Также либералы используют тему застреленного вооруженного преступника в Екатеринбурге для повышения градуса напряженности в обществе. 

Однако сам Алексей Навальный не спешит запускать свой "фейкомет" на тему беспорядков в США. Блогер либо боится спекулировать на такой серьезной теме, либо понимает, что продвижение американского сценария в РФ невозможно, передает РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что главреда "Эха Москвы" обвинили в домогательствах. 

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Автор: Яна Либерман
#екатеринбург #навальный #беспорядки

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