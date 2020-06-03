Навальный боится спекулировать на теме беспорядков в США

Блогер Алексей Навальный не торопится делать громкие заявления о беспорядках в США и застреленном преступнике в Екатеринбурге. Сейчас он сосредоточен на пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара.

Для продвижения похожего, как в США, сценария российская оппозиция пытается спекулировать на теме задержания сторонников Ильи Азара, которые устраивают одиночные акции протеста. Также либералы используют тему застреленного вооруженного преступника в Екатеринбурге для повышения градуса напряженности в обществе.

Однако сам Алексей Навальный не спешит запускать свой "фейкомет" на тему беспорядков в США. Блогер либо боится спекулировать на такой серьезной теме, либо понимает, что продвижение американского сценария в РФ невозможно, передает РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что главреда "Эха Москвы" обвинили в домогательствах.