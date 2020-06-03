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 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам
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20:00   3 Июня 2020
Общество

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Более пяти тысяч жителей Санкт-Петербурга изъявили желание стать наблюдателями на голосовании по поправкам к Конституции РФ, заявил заместитель председателя Общественной палаты города на Неве Александр Вахмистров.

Общее число наблюдателей на грядущих выборах составит более десяти тысяч человек. Завершить набор хотят к 15-20 июня, после чего начнется обучение. На данный момент Общественная палата Северной столицы обработала более пяти тысяч соответствующих заявок. Скорее всего обучение пройдет в дистанционном формате, заметил Вахмистров, передает "Петербургский дневник".

Всероссийское голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал "360". Среди предложенных поправок значатся: предложение о государственном обеспечении доступности медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #конституция #наблюдатели

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