Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Польша принимает учения НАТО Europe Defender 2020 во время пандемии из-за страха «российской агрессии». Такое мнение выразила профессор РИСИ Оксана Петровская в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Именно Варшава настаивала, чтобы крупнейшие европейские учения прошли на ее территории, несмотря на страх распространения коронавируса. По словам эксперта, в лице России Польша видит куда большую угрозу, чем COVID-19. При этом в стране продолжают действовать карантинные меры.

«При учениях поляки готовы поступиться собственным здоровьем. Принять 37 тысяч солдат, как планировалось — это большая нагрузка и затраты. И Польша готова на все это. Почему? Надо учитывать ее подход к безопасности. Они не скрывают, что главная угроза исходит от России», — рассказала эксперт.

По словам Петровской, расходы на армию в стране растут с каждым годом. А в учениях этого года задействовано даже гражданское население.

Маленькие страны Европы ждут США защиты и любви, они готовы везде искать «угрозу», отметила профессор. Чтобы эта тема не сходила с повестки дня НАТО, Польша раскручивают теорию о российском «захвате Белоруссии» с дальнейшим выходом на «европейский коридор». США пользуется этими страхами, диктуя свои условия, считает Петровская.

«В Польше Россия всегда была виновата. Это генетически есть, не уберешь. Как врага видят Россию в разных плоскостях», — заключила эксперт.

Американо-польские учения в рамках масштабных многонациональных маневров под руководством США Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020») стартуют 5 июня. Они должны были стать крупнейшими за 25 лет маневрами, но из-за пандемии руководство НАТО решило сократить масштаб.