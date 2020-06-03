Россия помогла правительству Асада вернуть электричество жителям Хасаки

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам
Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам
Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
19:40   3 Июня 2020
Политика

Россия помогла правительству Асада вернуть электричество жителям Хасаки

Россия помогла правительству Асада вернуть электричество жителям Хасаки

Правительство сирийского лидера Башара Асада решило проблемы с электричеством в пригородах городов Тель-Тамр и Заркана, которые находятся на севере провинции Хасака. Власти Сирии активно восстанавливают территории, которые удалось отбить у боевиков.

По информации Федерального агентства новостей, специалисты техобслуживания управления электроэнергетики смогли восстановить электроснабжение в 28 деревнях. Повреждения высоковольтных сетей привели к тому, что в домах отключился свет.

Сотрудники техобслуживания смогли вернуть электричество, несмотря на большой перерыв — свет отсутствовал почти полгода. Электросеть была повреждена в результате обстрелов со стороны Турции и подконтрольных ей вооруженных группировок. 

По словам начальника управления электроэнергетики в Тель-Тамре Фахди Самайла, координация с российскими силами помогла специалистам восстановить электричество и завершить ремонт. Это было непросто, так как члены бандформирований пытались сорвать данные мероприятия. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сирия #асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...