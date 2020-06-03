Россия помогла правительству Асада вернуть электричество жителям Хасаки

Правительство сирийского лидера Башара Асада решило проблемы с электричеством в пригородах городов Тель-Тамр и Заркана, которые находятся на севере провинции Хасака. Власти Сирии активно восстанавливают территории, которые удалось отбить у боевиков.

По информации Федерального агентства новостей, специалисты техобслуживания управления электроэнергетики смогли восстановить электроснабжение в 28 деревнях. Повреждения высоковольтных сетей привели к тому, что в домах отключился свет.

Сотрудники техобслуживания смогли вернуть электричество, несмотря на большой перерыв — свет отсутствовал почти полгода. Электросеть была повреждена в результате обстрелов со стороны Турции и подконтрольных ей вооруженных группировок.

По словам начальника управления электроэнергетики в Тель-Тамре Фахди Самайла, координация с российскими силами помогла специалистам восстановить электричество и завершить ремонт. Это было непросто, так как члены бандформирований пытались сорвать данные мероприятия.