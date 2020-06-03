Малькевич: РФ дала понять ПНС, что без возвращения социологов сотрудничество невозможно

Россия четко и ясно дала понять лидерам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что без возвращения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, попавших в ливийский плен, дальнейший разговор невозможен.

Такими словами глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал переговоры между представителями ПНС и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Москве в среду, 3 июня. Об этом Малькевич сообщил у себя в Telegram-канале.

Дело Максима Шугалея и Самера Суэйфана находится на особом контроле у министерства иностранных дел. Глава ведомства Сергей Лавров лично следит за ситуацией и делает все возможное, чтобы вернуть украденных террористами россиян на родину, написал Малькевич.

Руководитель фонда напомнил, что России удалось вернуть домой моряков Владимира Текучева и Сергея Самойлова, которым также не посчастливилось попасть в плен к террористам в частную тюрьму "Митига". Значит она сможет освободить и Шугалея с Суэйфаном, находящихся в ливийском плену уже более года.