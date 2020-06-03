Книговед Сеславинский описал жизнь современных библиофилов

Библиофилы — это люди, которые занимаются сбором и изучением старинных и редких книг, объяснил председатель Национального союза библиофилов (НСБ) Михаил Сеславинский.

Движение зародилось в 19-м веке. Тогда оно еще не было организованным. Однако впоследствии появлялось все больше кружков и литературных клубов. Сейчас число настоящих библиофилов все же меньше, чем в послевоенное время, рассказал "Литературной газете" Сеславинский.

"Национальный союз библиофилов насчитывает около 100 человек, представляющих различные регионы нашей страны. Есть и иностранные члены — наши соотечественники из Белоруссии, с Украины, из Германии, Израиля, Латвии, США, Японии", — отметил эксперт.

Свою работу при НСБ продолжает клуб "Библиофильский улей", который не менее раза в месяц устраивает заседания. В период самоизоляции встречи стали проводиться гораздо чаще, но уже в режиме видеоконференций. Помимо этого, различные клубы любителей книг стали проводить совместные заседания.

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может стать отличным поводом, чтобы обратить внимание на книги. Такого же мнения придерживается российская писательница и переводчица Людмила Улицкая, которая рассказала, как можно развлечь себя на самоизоляции с помощью литературы.