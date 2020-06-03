ЦИК 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по Конституции РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ, на которое подали заявления пять российских субъектов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля текущего года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Среди предложенных поправок значится гособеспечение доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.