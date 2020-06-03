ЦИК 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по Конституции РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам
Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам
Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

Профессор Петровская: Польша принимает учения НАТО во время пандемии из-за страха РФ

 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис
Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
19:25   3 Июня 2020
Политика

ЦИК 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по Конституции РФ

ЦИК 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по Конституции РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 июня рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ, на которое подали заявления пять российских субъектов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля текущего года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Среди предложенных поправок значится гособеспечение доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #цик #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...