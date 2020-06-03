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"Новая газета" попыталась пристыдить либертарианца Светова за его "русскость"

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 Петербуржцы подали 5 тыс. заявок, чтобы стать наблюдателями на голосовании по поправкам

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 Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский кризис

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Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

Экс-премьер Италии сделал «ход конем», чтобы вернуться в большую политику

 WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа

WSJ: Меркель, Путин и Си Цзиньпин выработали стратегию в отношении Трампа
19:19   3 Июня 2020
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Свое решение он объяснил тем, что хочет обновить состав кабмина до начала президентских выборов, которые запланированы на 9 августа 2020 года.

Лукашенко отметил, что не собирается проводить революцию при смене состава правительства Республики. По его словам, те, кто не справляется со своей текущей работой, будут направлены на другую.

Белорусский президент ранее призвал граждан не бояться второй волны пандемии коронавируса, которая, по мнению специалистов, может начать осенью.

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Автор: Яна Либерман
#правительство #белоруссия #лукашенко

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