Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Свое решение он объяснил тем, что хочет обновить состав кабмина до начала президентских выборов, которые запланированы на 9 августа 2020 года.

Лукашенко отметил, что не собирается проводить революцию при смене состава правительства Республики. По его словам, те, кто не справляется со своей текущей работой, будут направлены на другую.

Белорусский президент ранее призвал граждан не бояться второй волны пандемии коронавируса, которая, по мнению специалистов, может начать осенью.