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19:04   3 Июня 2020
Армия

Матузов уверен, что попытка шантажа российскими социологами продиктована ПНС извне

Матузов уверен, что попытка шантажа российскими социологами продиктована ПНС извне

Ситуация с похищением социологов из РФ в Ливии находится под контролем спецслужб США, считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов.

Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад похитили и до сих пор удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Сразу после их незаконного задержания вышел на связь с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) глава Высшего Государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, который пытался при помощи шантажа выменять поддержку ПНС Ливии со стороны Москвы на свободу россиян.

Факт шантажа со стороны ПНС Ливии вызвал резонанс в арабских СМИ, которые указали на истинное лицо преступного режима Файеза Сарраджа. Журналисты отметили, что заявления ПНС Ливии о том, что ученые якобы находились в стране незаконно, являются вымыслом, так как опубликованные в Сети паспорта россиян доказывают обратное.

Попытка шантажа со стороны ПНС Ливии обусловлена влиянием внешних сил, заявил Матузов в беседе с ФАН. Он подчеркнул, что режим Сарраджа действует несамостоятельно, что было камнем преткновения в каждой попытке вернуть россиян — США не разрешали террористам отдавать социологов.

"Вся ситуация, связанная с захватом наших людей, контролируется американскими спецслужбами", — заявил эксперт.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #ливия #пнс #Шугалей

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