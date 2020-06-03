Матузов уверен, что попытка шантажа российскими социологами продиктована ПНС извне

Ситуация с похищением социологов из РФ в Ливии находится под контролем спецслужб США, считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов.

Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад похитили и до сих пор удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Сразу после их незаконного задержания вышел на связь с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) глава Высшего Государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, который пытался при помощи шантажа выменять поддержку ПНС Ливии со стороны Москвы на свободу россиян.

Факт шантажа со стороны ПНС Ливии вызвал резонанс в арабских СМИ, которые указали на истинное лицо преступного режима Файеза Сарраджа. Журналисты отметили, что заявления ПНС Ливии о том, что ученые якобы находились в стране незаконно, являются вымыслом, так как опубликованные в Сети паспорта россиян доказывают обратное.

Попытка шантажа со стороны ПНС Ливии обусловлена влиянием внешних сил, заявил Матузов в беседе с ФАН. Он подчеркнул, что режим Сарраджа действует несамостоятельно, что было камнем преткновения в каждой попытке вернуть россиян — США не разрешали террористам отдавать социологов.