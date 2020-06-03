Защита уфимской дознавательницы будет оспаривать оправдание ее насильников

Экс-дознаватель отделения МВД в Уфе шокирована оправдательным приговором, который суд вынес двоим бывшим сотрудникам полиции, ранее осужденным за ее изнасилование. Адвокат девушки заявила, что будет опротестовывать этот вердикт.

Бывшая уфимская дознавательница полиции, которая стала жертвой группового изнасилования троими сослуживцами, шокирована решением суда, который оправдал их. Об этом телеканалу "360" сообщила адвокат девушки Ирина Валеева.

По ее словам, подзащитная нелегко переживает последние события, но уверена, что сможет отстоять правду. Также адвокат добавила, что будет подавать в суд заявление об опротестовании оправдательного приговора насильникам.

Секс-скандал в уфимской полиции произошел еще в 2018 году. Трое высокопоставленных сотрудников МВД были уволены и приговорены к реальным тюремным срокам за групповое изнасилование молодой женщины-дознавателя.

Однако сегодня, 3 июня, Верховный суд Башкирии отменил приговор двоим экс-полицейским, а третьему на два года сократил тюремный срок.