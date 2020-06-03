Ректор «Военмеха»: оружие России не уступает американскому

Россия не отстает от США по уровню оснащенности армии, считает ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов. По его словам, у американцев больше мобильных средств нанесения ударов, а РФ способна уничтожить противника с берега.

В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он рассказал, у российской армии больше сильные танки, современные комплексы и ракеты. Средства ПВО у России также на высоком уровне.

«В целом, оружие развивается примерно параллельно. [Президент США Дональд] Трамп блефует. <...> Авиация традиционно у США сильней. Если берем корабли – превосходство у Америки. А по корветам и подлодкам мы сравнялись. То есть в Америке больше мобильных средств нанесения ударов, мы же сможем уничтожить США, но с берега», —объяснил военный эксперт.

Российская армия защищает границы, а у США театр военных действий предполагается за пределами страны, говорит Иванов. Баллистическая ракета «Сармат» предполагает такие траектории, которые США перехватить не способны. Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и подводный беспилотник «Посейдон», то они стали эффективным ответом Соединенным Штатам, рассказал Иванов.

«США увидели, что Россия начала готовить наступательные средства. Мы не хотим нанести упреждающий удар. Но понимаем, что американские средства стали мобильны. Поэтому радиус мобильности наших средств стал больше, — отмечает профессор.

Российское лазерное оружие и космические средства также развиваются параллельно американскому, считает Иванов. Эксперт надеется, что войны в космосе между США и Россией не случится.