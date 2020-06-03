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18:54   3 Июня 2020
Политика

Мартынов провел аналогию между беспорядками в США и "Евромайданом"

Мартынов провел аналогию между беспорядками в США и "Евромайданом"

Акции протеста в США на фоне убийства афроамериканца и технологии для провоцирования уличных беспорядков напоминают случившееся на Украине в 2013–2014 годах. Об этом сообщил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Отвечая на вопрос Службы новостей Медиагруппы "Патриот", эксперт заметил, что на территории Соединенных Штатов используются те же технологии, которые применялись в отношении других государств. Сейчас на обнародованных кадрах из США видно сходство с событиями "Евромайдана". 

Мартынов отметил, что из "того же учебника" американцы взяли тенденцию "вешать всех собак" на РФ. Верить в фейковую информацию о причастности России к беспорядкам в США могут только те, у кого уже мозги "разжижены".

Телеканал "360" сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов опроверг участие России в американских беспорядках.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #украина #беспорядки #мартынов

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