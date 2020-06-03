Депутат ГД Марченко объяснил важность поправки о молодежной политике к Конституции для РФ

Российская молодежь должна быть образованной и нравственной, чтобы Россия занимала достойное место в мире, считает депутат Госдумы Евгений Марченко.

Управление молодежной политикой переходит под совместное ведение Российской Федерации и субъектов страны, следует из поправки к Конституции РФ в пункте "е" первой части статьи 72. Это важный шаг, заявил депутат Евгений Марченко в беседе с журналистом "Слова и дела".

Такая поправка определит будущее страны, уверен политик. Молодежная политика должна быть в стране на первом месте, считает Марченко. Парням и девушкам необходимо видеть перспективу и знать, как их амбиции могут быть реализованы.

"Это определит будущее России в XXI веке. У нас молодежная политика, на мой взгляд, должна быть на первом месте", – резюмировал Марченко.

Психологию необходимо обязательно включить в молодежную политику. Такое мнение озвучила глава Управления по молодежной политике и патриотическому воспитанию ФГБОУ ВО "РГУТИС" Алина Кугушева. Многие молодые люди нуждаются в "корректировке", считает Кугушева.