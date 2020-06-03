Саакашвили советует украинским бизнесменам "шевелить руками", а не ждать итогов его работы

Бывший президент Грузии, руководитель исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили раскритиковал тех, кто ждет от него быстрых результатов.

Во время онлайн-встречи с представителями бизнеса страны он заявил, что все должны заниматься своим делом. Саакашвили в грубой форме ответил на вопрос предпринимателя о результатах его работы на новой должности.

По мнению экс-губернатора Одесской области, украинским бизнесменам следует самим "шевелить руками". Так Саакашвили ответил населению страны, которое разочаровано его работой.

Вступая в должность Саакашвили заявил, что планирует предложить к рассмотрению законопроект о государственно-частном партнерстве, которое планирует реализовать с привлечением малого и среднего бизнеса.