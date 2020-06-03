Прожиточный минимум в России вырос на 2% по итогам первого квартала 2020 года

Минтруд России предложил обновить размер прожиточного минимума с учетом актуальной экономической ситуации. По данным ведомства, в первом квартале 2020 года данный показатель вырос на 2,2%, достигнув 10 843 рублей.

Прожиточный минимум формируется из расчета стоимости продуктов, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека. По данным Минтруда РФ, ряд непродовольственных товаров в начале 2020 года выросли в цене на 1,7-1,9% — подобными изменениями и обусловлено увеличение среднего показателя.

Ведомство предлагает установить прожиточный минимум в размере 10 843 руб., сообщает "Российская газета" со ссылкой на официальный портал проектов нормативных правовых актов. В качестве пояснения представлено исследование Росстата, подтвердившее изменение стоимости ряда товаров из потребительской корзины.